***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 11:37
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982598
BIST
11:422.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -8,92
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:4213,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0890
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:4215,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0766
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:42789,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,59
|Açılış
|: 789,83
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EUHOL
|2,31
|21.866.065
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.988.942
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|78.947.316
|% 9,79
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|78.958.479
|% -9,82
|
|PCILT
|13,85
|119.401.330
|% -8,40
|
|THYAO
|22,34
|2.477.849.555
|% 1,55
|
|KRDMD
|10,51
|956.635.029
|% 0,10
|
|SISE
|15,35
|881.540.016
|% -0,32
|
|PETKM
|9,06
|672.164.958
|% 1,34
|
|TUPRS
|170,00
|653.330.279
|% 3,16
|
|EKGYO
|2,53
|450.643.503
|% 0,00
|
|THYAO
|22,34
|2.477.849.555
|% 1,55
|
|TSKB
|1,62
|173.539.409
|% -0,61
|
|KRDMD
|10,51
|956.635.029
|% 0,10
|
|ODAS
|1,60
|136.795.632
|% -1,84
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8626
|13,8762
|% 0,65
|
|Euro
|15,6493
|15,6724
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,2735
|18,3651
|% 0,54
|
|Frank
|14,9661
|15,0563
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6861
|3,7046
|% 0,59
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-3,98
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,21
|