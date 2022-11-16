***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:19
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080328
BIST
15:064.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 71,10
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:0618,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:0619,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1336
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:061.067,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.067,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:04
|BURVA
|44,44
|29.104.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.592.178
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.723.978
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|158.049.318
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.299.392
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.434.001
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.803.380
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,48
|6.158.467.497
|% 6,39
|
|THYAO
|105,80
|5.948.398.338
|% -2,94
|
|ISCTR
|10,35
|5.161.953.361
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,24
|4.642.068.769
|% 6,49
|
|EREGL
|37,58
|4.216.628.769
|% -0,05
|
|YKBNK
|11,48
|6.158.467.497
|% 6,39
|
|ISCTR
|10,35
|5.161.953.361
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,44
|1.117.225.509
|% 4,27
|
|TSKB
|3,43
|1.389.249.433
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.200.205.919
|% 1,62
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6183
|% 0,09
|
|Euro
|19,3863
|19,3921
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,0863
|22,1971
|% 0,40
|
|Frank
|19,7334
|19,8523
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,07
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,44
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.085
|7.197
|2,00
|
|Yarım
|3.441
|3.518
|1,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19ISCTR
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 754, 050 adet işlem
-
15:18JANTS
Yüzde 9.84 oranında artışla 151.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 621, 559 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 91, 776.00 milyon TL de
-
15:17YESIL
Yüzde 5.96 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 593, 537 adet işlem
-
15:16MIATK
Yüzde 9.89 oranında artışla 143.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 192 adet işlem