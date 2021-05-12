***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2021 09:05
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Bahadır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936318
BIST
10:231.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.441
10:238,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
10:2310,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
10:23491,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,39
|Açılış
|: 491,52
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler10:23
|GSRAY
|3,52
|95.428.441
|% 9,32
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|CANTE
|6,06
|37.795.497
|% 8,41
|
|MRSHL
|330,00
|1.246.506
|% 6,59
|
|MERIT
|281,20
|163.658
|% 6,19
|
|VAKFN
|11,34
|106.039.910
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,47
|2.347.424
|% -9,82
|
|FENER
|23,62
|51.114.897
|% -9,57
|
|BJKAS
|9,28
|39.659.925
|% -8,30
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|THYAO
|13,14
|120.420.563
|% -1,57
|
|VAKFN
|11,34
|106.039.910
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,52
|95.428.441
|% 9,32
|
|KRDMD
|8,64
|84.547.938
|% 0,70
|
|CEMAS
|1,39
|81.880.230
|% 5,30
|
|CEMAS
|1,39
|81.880.230
|% 5,30
|
|GSRAY
|3,52
|95.428.441
|% 9,32
|
|KARSN
|4,36
|59.373.806
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,12
|25.155.317
|% 0,00
|
|PETKM
|6,58
|72.824.545
|% -0,75
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3152
|8,3194
|% 0,48
|
|Euro
|10,0954
|10,1032
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7464
|11,8053
|% 0,63
|
|Frank
|9,1711
|9,2263
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2159
|2,2271
|% 0,69
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,55
|
|Altın Gr.
|491
|491
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|0,38
|