***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2021 12:22
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Bahadır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936364
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3907
En Düşük
8,2733
12:3510,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0610
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1703
En Düşük
10,0522
12:35494,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,14
|Açılış
|: 494,28
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
495,04
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3512
|8,3559
|% 0,92
|
|Euro
|10,1402
|10,1484
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,7794
|11,8385
|% 0,91
|
|Frank
|9,2053
|9,2607
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2253
|2,2365
|% 1,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,53
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,47
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,06
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|0,88
|
Seans Raporu
12:35
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-
15:55
BRKO, KSTUR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
DARDL, VAKFN, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
KSTUR, CANTE, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
ROYAL, DIRIT, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
KRTEK, YAPRK, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında