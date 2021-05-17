***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2021 17:43
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Bahadır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936586
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3170
En Düşük
8,3117
18:0510,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0093
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1189
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3170
|% 0,06
|
|Euro
|10,0999
|10,1189
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
-
17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında