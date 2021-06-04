***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2021 09:55
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Bahadır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940020
BIST
11:191.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:198,6988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:1910,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:19523,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 523,38
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BOBET
|4,19
|221.016.741
|% 8,83
|
|FRIGO
|22,92
|18.794.652
|% 8,52
|
|EPLAS
|32,66
|8.077.686
|% 7,58
|
|ICBCT
|5,24
|3.169.314
|% 5,86
|
|IZFAS
|6,66
|7.039.635
|% 5,55
|
|TKURU
|219,60
|2.686.931
|% -6,95
|
|KARSN
|3,92
|234.522.695
|% -6,89
|
|CANTE
|7,53
|24.776.371
|% -5,76
|
|PKENT
|2.847,40
|2.334.047
|% -4,77
|
|RYSAS
|3,85
|11.039.903
|% -4,23
|
|THYAO
|13,93
|265.104.101
|% -0,43
|
|GARAN
|8,03
|253.550.952
|% -0,12
|
|SISE
|8,11
|243.366.566
|% 1,00
|
|KARSN
|3,92
|234.522.695
|% -6,89
|
|BOBET
|4,19
|221.016.741
|% 8,83
|
|KARSN
|3,92
|234.522.695
|% -6,89
|
|BOBET
|4,19
|221.016.741
|% 8,83
|
|GARAN
|8,03
|253.550.952
|% -0,12
|
|SISE
|8,11
|243.366.566
|% 1,00
|
|PETKM
|6,38
|179.900.759
|% 0,95
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6968
|8,6988
|% -0,04
|
|Euro
|10,5376
|10,5432
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,2510
|12,3124
|% 0,10
|
|Frank
|9,5766
|9,6343
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3139
|2,3255
|% 0,01
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-2,12
|
|Altın Gr.
|524
|525
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|