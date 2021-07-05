***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.07.2021 09:07
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946021
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6935
En Düşük
8,6699
18:0510,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3368
En Düşük
10,2817
18:05498,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
499,97
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6750
|8,6797
|% 0,00
|
|Euro
|10,2961
|10,3040
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9704
|12,0304
|% 0,01
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,20
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de