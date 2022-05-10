***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2022 14:30
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028263
BIST
16:332.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,72
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3315,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1741
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3316,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1754
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:33913,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,47
|Açılış
|: 913,75
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PKENT
|229,40
|69.807.997
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.996.833
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.029.633
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.647.075
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.846.967
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.143.448
|% -8,79
|
|AKSGY
|2,17
|29.090.128
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|682.595.010
|% -6,04
|
|SISE
|19,93
|2.662.600.942
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,70
|2.287.509.964
|% 2,27
|
|THYAO
|42,42
|2.032.381.749
|% 0,28
|
|EREGL
|34,44
|1.831.982.854
|% 2,74
|
|ASELS
|24,16
|1.677.215.691
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,80
|1.342.146.475
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,25
|469.537.483
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,86
|773.388.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,70
|2.287.509.964
|% 2,27
|
|SISE
|19,93
|2.662.600.942
|% 3,48
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2500
|15,2612
|% 1,17
|
|Euro
|16,0981
|16,1192
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8524
|% 1,16
|
|Frank
|15,3149
|15,4071
|% 1,30
|
|Riyal
|4,0559
|4,0762
|% 1,15
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|