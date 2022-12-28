***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 09:20
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090406
BIST
13:425.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,53
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:4218,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:4219,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:421.084,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,53
|Açılış
|: 1.084,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:40
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.048.126
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|15.121.341
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|598,70
|3.981.120.238
|% -9,68
|
|IMASM
|220,10
|105.169.830
|% -9,42
|
|CMBTN
|563,00
|36.284.970
|% -8,32
|
|KOZAL
|598,70
|3.981.120.238
|% -9,68
|
|THYAO
|140,30
|3.477.554.556
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,12
|3.227.268.787
|% 5,10
|
|ASELS
|58,40
|2.351.603.784
|% 0,78
|
|KCHOL
|80,60
|2.188.505.474
|% 3,60
|
|EKGYO
|8,19
|1.384.763.281
|% -1,44
|
|YKBNK
|11,74
|1.552.250.671
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,88
|1.578.112.976
|% -0,85
|
|KRDMD
|17,77
|2.095.212.514
|% 0,06
|
|SKBNK
|3,03
|334.259.180
|% -1,62
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7072
|18,7120
|% 0,22
|
|Euro
|19,8940
|19,9126
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,4712
|22,5839
|% 0,37
|
|Frank
|20,0664
|20,1872
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,23
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.326
|7.377
|-22,00
|
|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,40
|