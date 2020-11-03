***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/11/2020 Tarihinde yapılan toplantısında1- Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te gösterildiği şekilde tadil edilmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,2- Gerekli izinlerin alınmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885767BIST