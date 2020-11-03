***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.11.2020 15:20
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/11/2020 Tarihinde yapılan toplantısında
1- Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te gösterildiği şekilde tadil edilmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
2- Gerekli izinlerin alınmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885767
BIST
16:381.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:388,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,5500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5402
En Düşük
8,4096
16:389,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1713
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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9,9998
En Düşük
9,7754
16:38523,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,91
|Açılış
|: 523,29
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,35
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.368.211
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.439.151
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|PETKM
|4,21
|1.042.844.466
|% 2,68
|
|SISE
|6,35
|1.042.168.013
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,21
|1.030.747.527
|% -5,87
|
|TSKB
|2,33
|888.906.982
|% -8,63
|
|GARAN
|6,64
|793.154.328
|% 0,45
|
|TSKB
|2,33
|888.906.982
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,21
|1.030.747.527
|% -5,87
|
|PETKM
|4,21
|1.042.844.466
|% 2,68
|
|DOHOL
|2,42
|472.616.870
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,72
|312.229.208
|% -1,15
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5313
|8,5359
|% 1,14
|
|Euro
|9,9847
|9,9946
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,0609
|11,1164
|% 1,77
|
|Frank
|9,2918
|9,3477
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2673
|2,2787
|% 1,05
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,68
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.443
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|835
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
16:38
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16:51KSTUR
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Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 889, 566 adet işlem
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