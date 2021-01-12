***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.01.2021 15:34
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 11.01.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız (i) Şirket esas sözleşmesi değişikliğine ilişkin 03.11.2020 tarihli kararının iptal edilmesi, (ii) 03.11.2020 tarihli karar uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 05.11.2020 tarihli başvurumuzun revize edilmesi ile (iii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve (iv) "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin Ek:'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901540
BIST
16:151.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,53
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:157,5083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:159,1303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:15447,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,10
|Açılış
|: 447,09
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KLMSN
|19,69
|135.886.171
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.723.004
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.054.009
|% 9,99
|
|RODRG
|17,39
|16.042.863
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.232,00
|233.631.170
|% -6,98
|
|SISE
|7,58
|2.843.040.813
|% 3,84
|
|TSKB
|1,94
|1.745.823.904
|% 7,18
|
|THYAO
|12,92
|1.028.060.860
|% 1,73
|
|GARAN
|10,53
|932.880.759
|% 0,29
|
|KOZAL
|118,60
|924.141.132
|% -1,25
|
|TSKB
|1,94
|1.745.823.904
|% 7,18
|
|SISE
|7,58
|2.843.040.813
|% 3,84
|
|SKBNK
|1,62
|387.627.328
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,49
|525.902.933
|% -0,80
|
|PETKM
|5,34
|888.749.139
|% 2,10
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4954
|7,5017
|% 0,23
|
|Euro
|9,1087
|9,1179
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1556
|10,2065
|% 0,65
|
|Frank
|8,3920
|8,4426
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9909
|2,0009
|% 0,11
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,22
|
|Altın Gr.
|447
|448
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.952
|3.026
|22,02
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,65
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|
Seans Raporu
16:13
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16:27BSOKE
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 946, 809 adet işlem
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16:26FORMT
Yüzde 4.27 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 791, 524 adet işlem
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16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, GUBRF
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 72 artarak (% 0.63 ) 1, 384
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, OYAYO, ARMDA, KLMSN, EMNIS, PSDTC, PSDTC, TACTR, RODRG, SILVR