***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 11.01.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız (i) Şirket esas sözleşmesi değişikliğine ilişkin 03.11.2020 tarihli kararının iptal edilmesi, (ii) 03.11.2020 tarihli karar uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 05.11.2020 tarihli başvurumuzun revize edilmesi ile (iii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve (iv) "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin Ek:'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901540BIST