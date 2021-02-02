***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11-01-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 11.01.2021 Tarihli KAP açıklamamız.11.01.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi, çerçevesinde yaptığımız başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 26.01.2021 tarihinde oylanmış olup onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Söz konusu esas sözleşme değişikliği, yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906859BIST