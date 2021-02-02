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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

02.02.2021 09:41



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11-01-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 11.01.2021 Tarihli KAP açıklamamız.
11.01.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi, çerçevesinde yaptığımız başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 26.01.2021 tarihinde oylanmış olup onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Söz konusu esas sözleşme değişikliği, yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906859


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