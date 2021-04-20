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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.04.2021 12:25



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
2-4-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Şirketimizin 02.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili onaylanmıştır.15.04.2021 Tarihi itibariyle söz konusu değişiklik tescil edilip 20.04.2021 tarih ve 10313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.Tescil olunan Esas Sözleşme Tadili ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929603


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