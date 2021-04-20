***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.04.2021 12:25
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
2-4-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili onaylanmıştır.15.04.2021 Tarihi itibariyle söz konusu değişiklik tescil edilip 20.04.2021 tarih ve 10313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.Tescil olunan Esas Sözleşme Tadili ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929603
BIST
13:451.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:458,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:459,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:45461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,37
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:45
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.788
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.897.042
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.645.699
|% 6,85
|
|SONME
|37,72
|2.810.042
|% 5,54
|
|SAMAT
|4,23
|13.206.275
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.446.433
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,13
|880.045.401
|% 1,86
|
|EREGL
|18,07
|685.856.036
|% -0,50
|
|PETKM
|6,59
|510.025.158
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,23
|432.450.231
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|337.028.089
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.028.089
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|175.097.534
|% -1,55
|
|GARAN
|7,13
|880.045.401
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,14
|242.754.430
|% 2,88
|
|SKBNK
|1,10
|96.944.419
|% -0,90
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1116
|8,1144
|% 0,32
|
|Euro
|9,7788
|9,7842
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2996
|11,3562
|% 0,22
|
|Frank
|8,8241
|8,8773
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1553
|2,1662
|% 0,27
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|