***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
29.01.2021 12:19
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-1-2021
Açıklamalar
15 Ocak 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada,13 Ocak 2021 tarihli Tescil edilen ve 14 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirketimizin Esas Sözleşmesi 6.maddesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/01/2021 14/01/2021 10245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905902
BIST
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|ISBIR
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|1.154.985
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|GUBRF
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|% 9,99
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|ISKPL
|19,48
|390.555
|% 9,99
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|CMBTN
|402,00
|20.449.837
|% 9,99
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|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
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|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
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|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
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|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
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|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
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|KAPLM
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|2.942.425
|% -8,49
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|GUBRF
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|GARAN
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|EKGYO
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|DOHOL
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|483.905.568
|% 1,61
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|KARSN
|5,35
|615.623.202
|% 7,21
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|SKBNK
|1,48
|134.333.550
|% 1,37
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|ODAS
|3,82
|343.864.403
|% -0,52
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|12:16
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,3250
|7,3295
|% -0,06
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|Euro
|8,8715
|8,8791
|% -0,28
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|Sterlin
|10,0004
|10,0506
|% -0,41
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|Frank
|8,2091
|8,2585
|% -0,18
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|Riyal
|1,9486
|1,9583
|% -0,05
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|Altın Ons
|1.850
|1.851
|8,76
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|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
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|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
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|Tam
|2.878
|2.951
|-30,65
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|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,83
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|Çeyrek
|698
|714
|-7,41
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|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
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|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,26
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