***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15-1-2021Açıklamalar15 Ocak 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada,13 Ocak 2021 tarihli Tescil edilen ve 14 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirketimizin Esas Sözleşmesi 6.maddesinin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/01/2021 14/01/2021 10245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905902BIST