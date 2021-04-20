***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29-1-2021Açıklamalar15 Nisan 2021 tarihli Tescil edilen ve 20 Nisan 2021 tarih ve 10313 sayı noluTürkiye Ticaret Sicil Gazetesindeyayınlanan Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 2 ve 3. maddeleri ile güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 15/04/2021 20/04/2021 103133 15/04/2021 20/04/2021 10313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929605BIST