***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
20.04.2021 12:25
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29-1-2021
Açıklamalar
15 Nisan 2021 tarihli Tescil edilen ve 20 Nisan 2021 tarih ve 10313 sayı nolu
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yayınlanan Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 2 ve 3. maddeleri ile güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 15/04/2021 20/04/2021 10313
3 15/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929605
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|1.771
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