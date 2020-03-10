***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 22:54
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 13.577.010
Transferler
-1.831.713 1.831.713 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.845 -9.049.076 -9.041.231 -9.041.231
Dönem Karı (Zararı)
27 -9.049.076 -9.049.076 -9.049.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.845 7.845 7.845
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Transferler
-9.049.076 9.049.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.903 2.859 -3.044 -3.044
Dönem Karı (Zararı)
27 2.859 2.859 2.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.903 -5.903 -5.903
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.030.889 -7.147.813
Dönem Karı (Zararı)
2.859 -9.049.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.859 -9.049.076
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.280.813 4.107.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 2.384.770 2.299.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.520.854 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 1.037.808 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 483.046 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.133.409 36.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -79.506 16.276
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -902.877 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -151.026 20.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.931.696 1.669.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 1.900.307 1.669.551
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 32.073 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 -684 -141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 578.662 101.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 -1.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -1.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.647.524 -536.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -452.503 -3.981.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -1.955.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 1.503.389 -3.981.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 3.595 351.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 3.595 351.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 4.389.935 2.162.875
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -747.879 -489.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -739.762 695.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -739.762 695.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 29.759 -17.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 209.440 642.545
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -627.987 341.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 837.427 301.499
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not:15 -16.497 -144.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 -28.564 243.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 36.236 262.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -64.800 -18.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.931.196 -5.478.262
Ödenen Faiz
-1.900.307 -1.669.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.855.744 -19.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 531.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
531.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -2.387.504 -19.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.387.504 -19.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.149.754 6.155.357
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.149.754 1.878.769
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 1.149.754 1.878.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 4.276.588
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 4.276.588
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.324.899 -1.012.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.324.899 -1.012.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 408.639 1.420.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 5.733.538 408.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 5.733.538 408.639
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 3.363.846 3.981.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.955.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.407.954 3.981.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 5.264 9.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 5.264 9.340
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 2.257.237 6.647.172
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.155.992 374.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.155.992 374.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 160.874 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 53.173 250.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 53.173 250.283
ARA TOPLAM
12.729.924 11.671.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 752.725 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.482.649 11.671.167
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 44.294 43.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 44.294 43.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 531.741 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 16.430.817 18.397.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.337.661 18.379.008
Taşıtlar
69.486 0
Mobilya ve Demirbaşlar
22.783 15.507
Özel Maliyetler
887 2.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
565.938 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.102.521 2.368.021
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.102.521 2.368.021
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.836.739 1.870.343
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.836.739 1.870.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 545.835 1.123.022
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.057.885 23.802.408
TOPLAM VARLIKLAR
35.540.534 35.473.575
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 682.832 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 682.832 0
Banka Kredileri
524.135 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
158.697 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.371.869 4.003.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.371.869 4.003.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 4.371.869 4.003.810
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 326.754 1.067.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 326.754 1.067.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 78.923 49.164
Diğer Borçlar
Not.11 1.164.435 954.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 3.693 631.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 1.160.742 323.315
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 16.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 16.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.729 1.060.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 6.729 157.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 64.800
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 64.800
ARA TOPLAM
6.631.542 7.217.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.631.542 7.217.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.348.639 23.620.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.348.639 23.620.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.348.639 23.620.950
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 27.621 99.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 27.621 99.748
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.376.260 23.720.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.007.802 30.937.796
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 4.532.732 4.535.779
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.128 25.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.128 25.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.128 25.031
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.534.023 -4.484.944
Net Dönem Karı veya Zararı
2.859 -9.049.076
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.532.732 4.535.779
TOPLAM KAYNAKLAR
35.540.534 35.473.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 17.001.521 11.353.320
Satışların Maliyeti
Not.28 -8.436.965 -5.555.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.564.556 5.797.581
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.564.556 5.797.581
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.742.004 -1.703.159
Pazarlama Giderleri
Not.29 -258.000 -2.994.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 1.205.859 218.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.468.544 -464.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.301.867 853.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 42.744 37.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -483.046 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.861.565 891.577
Finansman Gelirleri
Not.33 0 0
Finansman Giderleri
Not.33 -5.280.044 -9.839.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
581.521 -8.947.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-578.662 -101.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -578.662 -101.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.859 -9.049.076
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.859 -9.049.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.859 -9.049.076
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00020000 -0,50270000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00020000 -0,50270000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.903 7.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.903 7.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.476 -2.213
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.379 10.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.903 7.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.044 -9.041.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.044 -9.041.231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826704
BIST