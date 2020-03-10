***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 13.577.010Transferler-1.831.713 1.831.713 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.845 -9.049.076 -9.041.231 -9.041.231Dönem Karı (Zararı)27 -9.049.076 -9.049.076 -9.049.076Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.845 7.845 7.845Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Transferler-9.049.076 9.049.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.903 2.859 -3.044 -3.044Dönem Karı (Zararı)27 2.859 2.859 2.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.903 -5.903 -5.903Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.030.889 -7.147.813Dönem Karı (Zararı)2.859 -9.049.076Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.859 -9.049.076Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.280.813 4.107.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17,18 2.384.770 2.299.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.520.854 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:10,11 1.037.808 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:17,18 483.046 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.133.409 36.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 -79.506 16.276Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 -902.877 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 -151.026 20.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.931.696 1.669.410Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 0 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 1.900.307 1.669.551Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10 32.073 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10 -684 -141Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:35 578.662 101.122Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:32 -1.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot:32 -1.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.647.524 -536.568Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -452.503 -3.981.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 -1.955.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 1.503.389 -3.981.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 3.595 351.440İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 3.595 351.440Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 4.389.935 2.162.875Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:15 -747.879 -489.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -739.762 695.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 -739.762 695.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:20 29.759 -17.835Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 209.440 642.545İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 -627.987 341.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 837.427 301.499Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not:15 -16.497 -144.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:26 -28.564 243.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not:26 36.236 262.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not:26 -64.800 -18.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.931.196 -5.478.262Ödenen Faiz-1.900.307 -1.669.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.855.744 -19.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:18,19 531.760Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri531.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 -2.387.504 -19.571Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.387.504 -19.571Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.149.754 6.155.357İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.149.754 1.878.769Kredilerden Nakit GirişleriNot:8 1.149.754 1.878.769Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 4.276.588Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 0 4.276.588Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.324.899 -1.012.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.324.899 -1.012.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 408.639 1.420.666DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 5.733.538 408.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 5.733.538 408.639Finansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 3.363.846 3.981.224İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.955.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.407.954 3.981.224Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 5.264 9.340İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 5.264 9.340Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 2.257.237 6.647.172Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.155.992 374.509İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.155.992 374.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 160.874 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 53.173 250.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.26 53.173 250.283ARA TOPLAM12.729.924 11.671.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 752.725 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.482.649 11.671.167DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 44.294 43.813İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 44.294 43.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 531.741 0Maddi Duran VarlıklarNot.18 16.430.817 18.397.209Tesis, Makine ve Cihazlar16.337.661 18.379.008Taşıtlar69.486 0Mobilya ve Demirbaşlar22.783 15.507Özel Maliyetler887 2.694Kullanım Hakkı Varlıkları565.938 0Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.102.521 2.368.021ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.102.521 2.368.021Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.836.739 1.870.343İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.836.739 1.870.343Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 545.835 1.123.022Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.057.885 23.802.408TOPLAM VARLIKLAR35.540.534 35.473.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 682.832 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 682.832 0Banka Kredileri524.135 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar158.697 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 4.371.869 4.003.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 4.371.869 4.003.810Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 4.371.869 4.003.810Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 326.754 1.067.200İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 326.754 1.067.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 78.923 49.164Diğer BorçlarNot.11 1.164.435 954.995İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 3.693 631.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 1.160.742 323.315Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 16.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 16.497Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 6.729 1.060.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 6.729 157.755Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 902.877Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 64.800İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 64.800ARA TOPLAM6.631.542 7.217.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.631.542 7.217.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 24.348.639 23.620.950İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.348.639 23.620.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.348.639 23.620.950Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 0 0İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0Diğer BorçlarNot.11 0 0İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 27.621 99.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 27.621 99.748Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.376.260 23.720.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.007.802 30.937.796ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 4.532.732 4.535.779Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.137 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.128 25.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.128 25.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.128 25.031Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.534.023 -4.484.944Net Dönem Karı veya Zararı2.859 -9.049.076TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.532.732 4.535.779TOPLAM KAYNAKLAR35.540.534 35.473.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 17.001.521 11.353.320Satışların MaliyetiNot.28 -8.436.965 -5.555.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.564.556 5.797.581Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)8.564.556 5.797.581Genel Yönetim GiderleriNot.29 -1.742.004 -1.703.159Pazarlama GiderleriNot.29 -258.000 -2.994.868Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 1.205.859 218.992Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -1.468.544 -464.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.301.867 853.822Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 42.744 37.755Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -483.046 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.861.565 891.577Finansman GelirleriNot.33 0 0Finansman GiderleriNot.33 -5.280.044 -9.839.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)581.521 -8.947.954Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-578.662 -101.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -578.662 -101.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.859 -9.049.076DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.859 -9.049.076Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.859 -9.049.076Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00020000 -0,50270000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00020000 -0,50270000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.903 7.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.903 7.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.476 -2.213Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-7.379 10.058Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.903 7.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.044 -9.041.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.044 -9.041.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826704BIST