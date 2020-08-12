***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Transferler-9.049.076 9.049.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.298 -723.938 -726.236 -726.236Dönem Karı (Zararı)27 -723.938 -723.938 -723.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.298 -2.298 -2.298Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000.000 3.137 22.733 41.631 -13.534.020 -723.938 3.809.543 3.809.543Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.428 -3.824.613 -3.829.041 -3.829.041Dönem Karı (Zararı)27 -3.824.613 3.824.613 3.824.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.428 -4.428 -4.428Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)832.642 832.642 832.642Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000.000 835.779 14.700 41.631 -13.531.164 -3.824.613 1.536.333 1.536.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.698.916 -1.500.113Dönem Karı (Zararı)-3.824.613 -723.938Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.824.613 -723.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.513.021 2.748.375Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 1.214.237 1.178.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-483.046 1.037.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10,11 0 1.037.808Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.17,18 -483.046 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.336 -1.141.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 11.184 -90.166Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 -902.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 3.152 -148.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler730.712 1.134.428Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -674.602 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.436.562 941.763Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -32.073 203.134Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 825 -10.469Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 89.657 541.181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875 -1.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875 -1.760Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.625.364 -2.582.787Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -5.385.268 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -665.775 -4.748.429İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -348.805 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -316.970 -4.748.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -22.822 4.095İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -22.822 4.095Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -62.379 2.300.826Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 2.328.008 -2.731.440Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -285.842 2.083.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -285.842 2.083.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 -31.402 587.336Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -566.997 -87.970İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -3.693 201.403İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -563.304 -289.373Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 -16.068İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 67.113 25.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 67.113 90.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not.26 0 -64.798Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.936.956 -558.350Ödenen Faiz-761.960 -941.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI380.851 -81.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 849.818 1.760Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri849.818 1.760Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -468.967 -82.958Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -468.967 -82.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.680.791 1.177.503İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.27 -1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.27 1.960.110 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.483.826 1.177.503Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 2.483.826 1.177.503Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)364.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.637.274 -403.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.637.274 -403.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 5.733.538 408.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.096.264 4.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.7 2.096.264 5.733.538Finansal YatırımlarNot.10 5.385.268 0Ticari AlacaklarNot.10-37 4.061.694 3.363.846İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 2.304.697 1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.756.997 1.407.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.11 0 0Diğer AlacaklarNot.11-37 28.086 5.264İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 28.086 5.264Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 2.319.616 2.257.237Canlı VarlıklarNot.15 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 656.840 1.155.992İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 656.840 1.155.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 80.924 160.874Diğer Dönen Varlıklar66.010 53.173ARA TOPLAMNot.34 14.694.702 12.729.924Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar752.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.694.702 13.482.649DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11-37 44.294 44.294İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 44.294 44.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 531.744 531.741Maddi Duran VarlıklarNot.18 15.863.201 16.430.817Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.19 977.900 565.938Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.971.221 2.102.521ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.971.221 2.102.521Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 7.883 1.836.739İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 7.883 1.836.739Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 485.434 545.835TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.881.677 22.057.885TOPLAM VARLIKLAR34.576.379 35.540.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 502.710 682.832İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 502.710 682.832Banka Kredileri272.746 524.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar229.964 158.697Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 5.206.075 4.371.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 5.206.075 4.371.869Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 5.206.075 4.371.869Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 41.737 326.754İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 41.737 326.754Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 47.521 78.923Diğer BorçlarNot.11 597.438 1.164.435İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 3.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 597.438 1.160.742Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 9.881 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 9.881 6.729Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM6.405.362 6.631.542Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.405.362 6.631.542UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 26.590.343 24.348.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.590.343 24.348.639Banka Kredileri189.828 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.400.515 24.348.639Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 0 0İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0Diğer BorçlarNot.11 0 0İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 44.341 27.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 44.341 27.621Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.634.684 24.376.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.040.046 31.007.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 1.536.333 4.532.732Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)835.779 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.700 19.128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.700 19.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.700 19.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.531.164 -13.534.023Net Dönem Karı veya Zararı-3.824.613 2.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.536.333 4.532.732TOPLAM KAYNAKLAR34.576.379 35.540.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 3.451.381 2.299.741 9.118.150 5.672.190Satışların MaliyetiNot.28 -1.580.275 -795.174 -4.492.715 -2.542.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.871.106 1.504.567 4.625.435 3.130.059BRÜT KAR (ZARAR)1.871.106 1.504.567 4.625.435 3.130.059Genel Yönetim GiderleriNot.29 -872.179 -483.042 -963.075 -386.076Pazarlama GiderleriNot.29 -16.550 -16.550 -259.060 -93.276Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 607.572 568.770 1.264.347 982.493Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -168.247 -50.231 -1.374.470 -1.000.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.421.702 1.523.514 3.293.177 2.632.610Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 398.780 207.249 10.714 3.044Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -353.771 -309.038 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.466.711 1.421.725 3.303.891 2.635.654Finansman GelirleriNot.33 674.602 409.036 0 0Finansman GiderleriNot.33 -5.876.269 -2.187.254 -3.486.648 -1.181.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.734.956 -356.493 -182.757 1.453.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-89.657 -135.149 -541.181 -263.226Dönem Vergi (Gideri) Geliri-28.148 -28.148 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -61.509 -107.001 -541.181 -263.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488DÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 -3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,21248000 -0,02731000 -0,04022000 0,06614000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,21250000 0,02731000 -0,04020000 0,04020000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.428 2.304 -2.298 1.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.536 2.880 -2.946 2.099Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.108 -576 648 -462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.108 -576 648 -462Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.428 2.304 -2.298 1.637TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.829.041 -489.338 -726.236 1.192.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.829.041 -489.338 -726.236 1.192.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868404BIST