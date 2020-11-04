***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Transferler-9.049.076 9.049.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.029 -192.044 -196.073 -196.073Dönem Karı (Zararı)Not.27 -192.044 -192.044 -192.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.029 -4.029 -4.029Dönem Sonu BakiyelerNot27 18.000.000 3.137 21.002 41.631 -13.534.020 -192.044 4.339.703 4.339.703Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.494 -4.918.770 -4.924.264 -4.924.264Dönem Karı (Zararı)Not.27 -4.918.770 -4.918.770 -4.918.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.494 -5.494 -5.494Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)832.642 832.642 832.642Dönem Sonu BakiyelerNot.27 18.000.000 835.779 13.634 41.631 -13.531.164 -4.918.770 441.110 441.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.222.782 678.081Dönem Karı (Zararı)-4.918.770 -192.044Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.918.770 -192.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.845.567 3.332.294Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 1.853.298 1.799.644Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-483.046 726.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10,11 0 1.043.588Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.17,18 -483.046 -317.125Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.407 -1.139.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 27.216 -84.312Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 -902.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 2.191 -152.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler826.641 1.418.963Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -794.659 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.652.548 1.392.038Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -32.073 33.250Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 825 -6.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 672.142 528.861Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875 -1.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875 -1.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.291.690 -1.070.131Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.090.821 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -749.924 -2.313.482İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -348.805 -1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -401.119 -357.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -23.686 4.095İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -23.686 4.095Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 1.772.295 2.247.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 2.343.432 -2.184.628Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -307.762 521.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -307.762 521.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 -53.480 58.177Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -98.320 620.954İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -3.693 193.362İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -94.627 427.592Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 -2.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -83.424 -21.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 -83.424 -77.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not.26 55.516Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.364.893 2.070.119Ödenen Faiz-857.889 -1.392.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI51.644 -1.715.785Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 535.967 1.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -484.323 -1.717.545Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.552.451 990.797İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.127.468 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.27 -1.127.468 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.629.284 990.797Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 5.629.284 990.797Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)90.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.618.687 -46.907NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.618.687 -46.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 5.733.538 408.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 114.851 361.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 114.851 5.733.538Finansal YatırımlarNot.7 12.090.821 0Ticari AlacaklarNot.10 4.145.843 3.363.846İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 2.304.697 1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.841.146 1.407.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 28.086 5.264İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 28.086 5.264Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 484.942 2.257.237Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 626.380 1.155.992İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 626.380 1.155.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 272.326 160.874Diğer Dönen VarlıklarNot.26 25.145 53.173ARA TOPLAM17.788.394 12.729.924Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 752.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.788.394 13.482.649DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 45.158 44.294İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 45.158 44.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 531.744 531.741Maddi Duran VarlıklarNot.18 15.334.903 16.430.817Kullanım Hakkı Varlıkları859.900 565.938Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.904.907 2.102.521ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.904.907 2.102.521Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 22.919 1.836.739İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 22.919 1.836.739Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 461.330 545.835Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.160.861 22.057.885TOPLAM VARLIKLAR36.949.255 35.540.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 163.998 682.832İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 163.998 682.832Banka Kredileri0 524.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar163.998 158.697Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 5.444.537 4.371.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 5.444.537 4.371.869Banka Kredileri112.673Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 5.331.864 4.371.869Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 19.817 326.754İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 19.817 326.754Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 25.443 78.923Diğer BorçlarNot.11 1.066.116 1.164.435İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 3.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 1.066.116 1.160.742Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 8.920 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 8.920 6.729Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM6.728.831 6.631.542Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.728.831 6.631.542UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 29.718.050 24.348.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.718.050 24.348.639Banka Kredileri168.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar29.549.589 24.348.639Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 61.264 27.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 61.264 27.621Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.779.314 24.376.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.508.145 31.007.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 441.110 4.532.732Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)835.779 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.634 19.128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.634 19.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.634 19.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.531.164 -13.534.023Net Dönem Karı veya Zararı-4.918.770 2.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR441.110 4.532.732TOPLAM KAYNAKLAR36.949.255 35.540.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 9.492.701 11.333.166 6.041.320 2.215.016Satışların MaliyetiNot.28 -4.259.752 -5.502.038 -2.679.479 -1.009.323TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.232.949 5.831.128 3.361.841 1.205.693BRÜT KAR (ZARAR)5.232.949 5.831.128 3.361.841 1.205.693Genel Yönetim GiderleriNot.29 -1.397.313 -1.268.662 -525.132 -305.587Pazarlama GiderleriNot.29 -16.550 -500.000 0 -240.940Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 671.652 1.256.932 64.080 -7.415Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -717.070 -1.216.422 -548.823 158.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.773.668 4.102.976 2.351.966 809.799Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.942.460 10.714 1.543.680 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -426.257 -317.125 -72.486 -317.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.289.871 3.796.565 3.823.160 492.674Finansman GelirleriNot.33 794.659 0 120.057 0Finansman GiderleriNot.33 -10.331.158 -3.459.748 -4.454.889 26.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.246.628 336.817 -511.672 519.574Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-672.142 -528.861 -582.485 12.320Dönem Vergi (Gideri) Geliri-586.350 0 -558.202 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -85.792 -528.861 -24.283 12.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894DÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 -4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,27000000 -0,01070000 -0,06079000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,27000000 0,01070000 0,06079000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.494 -4.029 -1.065 -1.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.427 -5.166 -890 -2.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler933 1.137 -175 489Dönem Vergi (Gideri) Geliri933 1.137 -175 489Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.494 -4.029 -1.065 -1.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.924.264 -196.073 -1.095.222 530.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.924.264 -196.073 -1.095.222 530.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886205BIST