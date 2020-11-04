***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 18:15
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Transferler
-9.049.076 9.049.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.029 -192.044 -196.073 -196.073
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -192.044 -192.044 -192.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.029 -4.029 -4.029
Dönem Sonu Bakiyeler
Not27 18.000.000 3.137 21.002 41.631 -13.534.020 -192.044 4.339.703 4.339.703
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -4.918.770 -4.924.264 -4.924.264
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -4.918.770 -4.918.770 -4.918.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -5.494 -5.494
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 13.634 41.631 -13.531.164 -4.918.770 441.110 441.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.222.782 678.081
Dönem Karı (Zararı)
-4.918.770 -192.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.918.770 -192.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.845.567 3.332.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 1.853.298 1.799.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-483.046 726.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 0 1.043.588
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 -483.046 -317.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.407 -1.139.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 27.216 -84.312
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -902.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 2.191 -152.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
826.641 1.418.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -794.659 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.652.548 1.392.038
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -32.073 33.250
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 825 -6.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 672.142 528.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875 -1.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875 -1.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.291.690 -1.070.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.090.821 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -749.924 -2.313.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -348.805 -1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -401.119 -357.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -23.686 4.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -23.686 4.095
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 1.772.295 2.247.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 2.343.432 -2.184.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -307.762 521.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -307.762 521.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -53.480 58.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -98.320 620.954
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -3.693 193.362
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -94.627 427.592
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 -2.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -83.424 -21.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -83.424 -77.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 55.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.364.893 2.070.119
Ödenen Faiz
-857.889 -1.392.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.644 -1.715.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 535.967 1.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -484.323 -1.717.545
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.552.451 990.797
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.127.468 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.27 -1.127.468 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.629.284 990.797
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 5.629.284 990.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
90.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.618.687 -46.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.618.687 -46.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 5.733.538 408.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 114.851 361.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 114.851 5.733.538
Finansal Yatırımlar
Not.7 12.090.821 0
Ticari Alacaklar
Not.10 4.145.843 3.363.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.304.697 1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.841.146 1.407.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 28.086 5.264
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 28.086 5.264
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 484.942 2.257.237
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 626.380 1.155.992
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 626.380 1.155.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 272.326 160.874
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 25.145 53.173
ARA TOPLAM
17.788.394 12.729.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 752.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.788.394 13.482.649
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 45.158 44.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 45.158 44.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 531.744 531.741
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 15.334.903 16.430.817
Kullanım Hakkı Varlıkları
859.900 565.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.904.907 2.102.521
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.904.907 2.102.521
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 22.919 1.836.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 22.919 1.836.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 461.330 545.835
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.160.861 22.057.885
TOPLAM VARLIKLAR
36.949.255 35.540.534
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 163.998 682.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 163.998 682.832
Banka Kredileri
0 524.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
163.998 158.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 5.444.537 4.371.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 5.444.537 4.371.869
Banka Kredileri
112.673
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 5.331.864 4.371.869
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 19.817 326.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 19.817 326.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 25.443 78.923
Diğer Borçlar
Not.11 1.066.116 1.164.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 1.066.116 1.160.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 8.920 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 8.920 6.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
6.728.831 6.631.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.728.831 6.631.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 29.718.050 24.348.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.718.050 24.348.639
Banka Kredileri
168.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.549.589 24.348.639
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 61.264 27.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 61.264 27.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.779.314 24.376.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.508.145 31.007.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 441.110 4.532.732
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
835.779 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.634 19.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.634 19.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.634 19.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.531.164 -13.534.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.918.770 2.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
441.110 4.532.732
TOPLAM KAYNAKLAR
36.949.255 35.540.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 9.492.701 11.333.166 6.041.320 2.215.016
Satışların Maliyeti
Not.28 -4.259.752 -5.502.038 -2.679.479 -1.009.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.232.949 5.831.128 3.361.841 1.205.693
BRÜT KAR (ZARAR)
5.232.949 5.831.128 3.361.841 1.205.693
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.397.313 -1.268.662 -525.132 -305.587
Pazarlama Giderleri
Not.29 -16.550 -500.000 0 -240.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 671.652 1.256.932 64.080 -7.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -717.070 -1.216.422 -548.823 158.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.773.668 4.102.976 2.351.966 809.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.942.460 10.714 1.543.680 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -426.257 -317.125 -72.486 -317.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.289.871 3.796.565 3.823.160 492.674
Finansman Gelirleri
Not.33 794.659 0 120.057 0
Finansman Giderleri
Not.33 -10.331.158 -3.459.748 -4.454.889 26.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.246.628 336.817 -511.672 519.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-672.142 -528.861 -582.485 12.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-586.350 0 -558.202 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -85.792 -528.861 -24.283 12.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 -4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.918.770 -192.044 -1.094.157 531.894
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,27000000 -0,01070000 -0,06079000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,27000000 0,01070000 0,06079000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.494 -4.029 -1.065 -1.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.427 -5.166 -890 -2.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
933 1.137 -175 489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
933 1.137 -175 489
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.494 -4.029 -1.065 -1.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.924.264 -196.073 -1.095.222 530.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.924.264 -196.073 -1.095.222 530.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886205
BIST