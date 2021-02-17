***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot:27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Transferler-9.049.076 9.049.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.903 2.859 -3.044 -3.044Dönem Karı (Zararı)Not:27 2.859 2.859 2.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -5.903 -5.903 -5.903Dönem Sonu BakiyelerNot:27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 00.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler57.581 57.581 57.581Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 6.615.585 12.038.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.144.154 6.030.889Dönem Karı (Zararı)57.581 2.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57.581 2.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.177.962 5.280.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17,18 2.503.716 2.384.770Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-483.046 1.520.854Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:10,11 0 1.037.808Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:17,18 -483.046 483.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.619 -1.133.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 32.228 -79.506Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 0 -902.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 -609 -151.026Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.755.342 1.931.696Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 0 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 1.762.774 1.900.307Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10 -8.257 32.073Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10 825 -684Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:35 1.444.205 578.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:32 -73.874 -1.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot:32 -73.874 -1.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.671.385 2.647.524Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not:7 -2.996.509 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 864.061 -452.503İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 631.032 -1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 233.029 1.503.389Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 9.865 3.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 9.865 3.595Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 2.257.237 4.389.935Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:15 2.178.446 -747.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -255.989 -739.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 -255.989 -739.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:20 -57.268 29.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -529.479 209.440İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 -3.693 -627.987İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 -525.786 837.427Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not:15 0 -16.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:26 201.021 -28.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not:26 201.021 36.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not:26 0 -64.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.906.928 7.931.196Ödenen Faiz-1.762.774 -1.900.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.436 -1.855.744Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:18,19 537.222 531.760Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri537.222 531.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 -589.658 -2.387.504Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 -589.658 -2.387.504Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.247.954 1.149.754Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıNot:27 -1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.359.289 1.149.754Kredilerden Nakit GirişleriNot:8 2.359.289 1.149.754Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)56.023YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.339.672 5.324.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.339.672 5.324.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 5.733.538 408.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 14.073.210 5.733.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 14.073.210 5.733.538Finansal YatırımlarNot:7 2.996.509 0Ticari AlacaklarNot:10 2.508.042 3.363.846İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 1.324.860 1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 1.183.182 1.407.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot:12 0 0Diğer AlacaklarNot:11 0 5.264İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 0 5.264Türev AraçlarNot:12 0 0StoklarNot:13 0 2.257.237Canlı VarlıklarNot:14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 709.908 1.155.992İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 709.908 1.155.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot:25 0 160.874Diğer Dönen VarlıklarNot:26 13.026 53.173ARA TOPLAM20.300.695 12.729.924Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot:34 0 752.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.300.695 13.482.649DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot:7 0 0Ticari AlacaklarNot:10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 0 0Diğer AlacaklarNot:11 39.693 44.294İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 39.693 44.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot:16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 531.744 531.741Maddi Duran VarlıklarNot:18 23.183.405 16.430.817Kullanım Hakkı Varlıkları817.686 565.938Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 1.839.313 2.102.521ŞerefiyeNot:19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 1.839.313 2.102.521Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 104.377 1.836.739İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:15 104.377 1.836.739Ertelenmiş Vergi VarlığıNot:35 0 545.835Diğer Duran VarlıklarNot:26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.516.218 22.057.885TOPLAM VARLIKLAR46.816.913 35.540.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 43.759 682.832İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 43.759 682.832Banka Kredileri0 524.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.759 158.697Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 5.586.749 4.371.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 5.586.749 4.371.869Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot:8 5.586.749 4.371.869Diğer Finansal YükümlülüklerNot:9 0 0Ticari BorçlarNot:10 71.590 326.754İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 71.590 326.754Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:20 21.655 78.923Diğer BorçlarNot:11 634.956 1.164.435İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 0 3.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 634.956 1.160.742Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot:35 689.071 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 6.120 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22-24 6.120 6.729Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot:26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot:26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot:26 0 0ARA TOPLAM7.053.900 6.631.542Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot:34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.053.900 6.631.542UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 26.383.869 24.348.639İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 26.383.869 24.348.639Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot:8 26.383.869 24.348.639Uzun Vadeli KarşılıklarNot:22 73.697 27.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:22-24 73.697 27.621Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot:22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot:25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot:35 1.266.907 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.724.473 24.376.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.778.373 31.007.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 12.038.540 4.532.732Ödenmiş SermayeNot:27 18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Not:27 835.779 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.634.713 19.128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.634.713 19.128Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.627.431 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.282 19.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.531.164 -13.534.023Net Dönem Karı veya Zararı57.581 2.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.038.540 4.532.732TOPLAM KAYNAKLAR46.816.913 35.540.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 14.229.154 17.001.521Satışların MaliyetiNot:28 -5.726.187 -8.436.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.502.967 8.564.556BRÜT KAR (ZARAR)8.502.967 8.564.556Genel Yönetim GiderleriNot:29 -2.061.137 -1.742.004Pazarlama GiderleriNot:29 -17.022 -258.000Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot:29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 656.825 1.205.859Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -244.380 -1.468.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.837.253 6.301.867Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 3.168.282 42.744Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot:32 -44.062 -483.046FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.961.473 5.861.565Finansman GelirleriNot:33 0 0Finansman GiderleriNot:33 -8.459.687 -5.280.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.501.786 581.521Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.444.205 -578.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.285.358 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot:35 -158.847 -578.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.581 2.859DÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 57.581 2.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57.581 2.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00320000 0,00016000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00320000 0,00016000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.615.585 -5.903Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.284.289 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.848 -7.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.654.856 1.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.654.856 1.476Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.615.585 -5.903TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.673.166 -3.044Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.673.166 -3.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910670BIST