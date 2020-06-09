***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil Sokak no:13 3. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılında oluşan zararın ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Şirketin,2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Şirket ünvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12.2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi,elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi