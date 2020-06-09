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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil Sokak no:13 3. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 yılında oluşan zararın ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Şirketin,2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Şirket ünvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12.2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi,elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.285.881 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.829.865 % 9,95  
LUKSK 16,36 1.747.434 % 9,95  
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Sterlin 8,5926 8,6357 % -0,21  
Frank 7,1156 7,1585 % 0,79  
Riyal 1,8080 1,8171 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 16,91  
Altın Gr. 375 375 4,48  
Cumhuriyet 2.493 2.530 43,00  
Tam 2.502 2.530 28,40  
Yarım 1.221 1.231 10,10  
Çeyrek 610 617 6,20  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 -0,12  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,44 40,44 -0,36  
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