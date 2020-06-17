***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil Sokak no:13 3. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılında oluşan zararın ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Şirketin,2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Şirket ünvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12.2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi,elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer hakların belirlenmesi,geçmiş dönem konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,17 - Dilek ve Temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Metemtur 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaleletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 09.06.2020 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.HATİCE ÖNDER' in katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 METEMTUR 09.06.2020 (2019) GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTES.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 METEMTUR 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 09.06.pdf - TutanakEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 09/06/2020 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851508BIST