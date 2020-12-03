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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.12.2020 13:20



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.12.2020
Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı-pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği-pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/01/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 30.000.000.-TL olan 2015-2019 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ,
3.
Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891151


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 26.154.783 % 10,00  
UFUK 16,28 770.060 % 10,00  
TSPOR 5,07 342.254.360 % 9,98  
SELEC 16,67 512.612.817 % 9,96  
DOHOL 2,88 1.037.399.910 % 9,92  
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13:13 Alış Satış %  
Dolar 7,8292 7,8324 % -0,37  
Euro 9,4961 9,5083 % -0,09  
Sterlin 10,4731 10,5257 % -0,03  
Frank 8,7230 8,7755 % -0,21  
Riyal 2,0816 2,0920 % -0,38  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 8,74  
Altın Gr. 463 463 0,84  
Cumhuriyet 3.074 3.120 35,00  
Tam 3.062 3.140 34,91  
Yarım 1.480 1.519 16,88  
Çeyrek 742 759 8,45  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,08  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,01  
B. Petrol 48,21 48,21 -0,04  
Seans Raporu 13:13
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