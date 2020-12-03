***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.12.2020Genel Kurul Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumanı-pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği-pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/01/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Şirketimizin 30.000.000.-TL olan 2015-2019 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ,3.Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891151BIST