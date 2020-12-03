***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.12.2020 13:20
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.12.2020
Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı-pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği-pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/01/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 30.000.000.-TL olan 2015-2019 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ,
3.
Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891151
BIST