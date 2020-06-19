***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkMETEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkMETEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi16.03.2020-18.06.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar13/03/2020 tarih 08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile (yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla) geri alınan paylarımızın satışı 19.06.2020 tarihinde 2,4388 tl ortalama fiyattan gerçekleşmiştir. Geri alınan payların elden çıkarılması sonucu elde edilen toplam tutar iştiraklerimizde ve faaliyette bulunduğumuz alanlarda değerlendirilmek üzere kullanılacaktır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu