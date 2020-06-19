***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
19.06.2020 11:25
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
16.03.2020-18.06.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
13/03/2020 tarih 08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile (yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla) geri alınan paylarımızın satışı 19.06.2020 tarihinde 2,4388 tl ortalama fiyattan gerçekleşmiştir. Geri alınan payların elden çıkarılması sonucu elde edilen toplam tutar iştiraklerimizde ve faaliyette bulunduğumuz alanlarda değerlendirilmek üzere kullanılacaktır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
12:41113.669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.174,42
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:416,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:417,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:41381,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,42
|Açılış
|: 381,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|DAGI
|5,71
|29.401.018
|% 8,97
|
|TCELL
|17,56
|1.236.419.795
|% 8,19
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.872.609
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.187.898
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.783.635
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.977.589.051
|% 1,64
|
|TCELL
|17,56
|1.236.419.795
|% 8,19
|
|TSPOR
|7,92
|548.275.075
|% -1,61
|
|GARAN
|8,20
|500.098.841
|% 0,86
|
|ASELS
|32,48
|497.812.931
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,09
|1.977.589.051
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,88
|313.647.231
|% -1,05
|
|TSKB
|1,27
|170.946.820
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,97
|219.990.638
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|369.678.140
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4866
|8,5292
|% -0,06
|
|Frank
|7,1786
|7,2218
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.493
|6,60
|
|Tam
|2.545
|2.556
|4,80
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,30
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|1,23
|