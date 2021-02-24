***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
24.02.2021 12:22
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, onaya sunulan izahname ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912121
BIST
12:281.515
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:28
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MARTI
|2,46
|47.408.917
|% 9,82
|
|MRGYO
|2,85
|18.698.657
|% 8,37
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|38,76
|1.182.328.183
|% 6,72
|
|KOZAL
|136,70
|914.827.517
|% 2,47
|
|ASELS
|17,64
|833.647.216
|% 3,28
|
|PETKM
|5,28
|785.512.105
|% -2,76
|
|THYAO
|12,91
|672.489.763
|% -0,84
|
|IHLAS
|0,90
|185.690.281
|% -9,09
|
|ODAS
|4,08
|603.078.839
|% 2,51
|
|PETKM
|5,28
|785.512.105
|% -2,76
|
|EKGYO
|2,33
|336.658.148
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,42
|159.865.729
|% -0,70
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1476
|7,1517
|% 0,65
|
|Euro
|8,6972
|8,7051
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,1156
|10,1663
|% 1,16
|
|Frank
|7,8642
|7,9116
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9028
|1,9123
|% 0,72
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,21
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.807
|35,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|38,14
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|18,45
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,21
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