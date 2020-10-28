***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.10.2020 10:37
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Arttırılması ve Sürenin Uzatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 Tarihinde yapılan toplantısında
1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine(kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000.,tl den 60.000.000.,tl ye yükseltimesi), kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884596
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BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
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|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
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|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
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|VANGD
|7,37
|520.897
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|MRSHL
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|721.867
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|ALBRK
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|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
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|534.564.358
|% -1,74
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|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
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|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
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|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
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|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
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|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
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|12:35
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,2931
|8,2983
|% 1,39
|
|Euro
|9,7409
|9,7468
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,7111
|10,7648
|% 0,68
|
|Frank
|9,0477
|9,1022
|% 0,93
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|Riyal
|2,2023
|2,2133
|% 1,29
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|12:35
|Alış
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|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-7,78
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|Altın Gr.
|506
|506
|4,58
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|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
|
|Tam
|3.335
|3.418
|31,10
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|Yarım
|1.612
|1.653
|15,05
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|Çeyrek
|808
|827
|7,52
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|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
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|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-1,34
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