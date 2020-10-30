***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.10.2020 14:13
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Arttırılması ve Süresinin Uzatılması için SPK ya başvurulması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 28.10.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884897
BIST
16:401.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -22,66
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:408,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:409,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:40507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 10,33
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.801.011
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.186.687.199
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|877.415.130
|% -2,36
|
|PETKM
|4,15
|743.247.300
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,82
|732.240.970
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|621.725.111
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.186.687.199
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|732.240.970
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|368.910.342
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|743.247.300
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,05
|171.846.299
|% -4,55
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3651
|8,3703
|% 0,99
|
|Euro
|9,7763
|9,7845
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,8190
|10,8732
|% 1,35
|
|Frank
|9,1010
|9,1558
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2235
|2,2346
|% 1,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem