***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.01.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin,2015-2019 yılları arasında geçerli 30.000.000 tl tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının,2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000 tl'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadili,06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Onaylanan tadil metni Ek'tedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897371BIST