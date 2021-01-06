***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2021 15:20
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin,2015-2019 yılları arasında geçerli 30.000.000 tl tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının,2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000 tl'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadili,06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Onaylanan tadil metni Ek'tedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897371
BIST
16:191.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:197,3395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:199,0607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0249
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:19458,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,74
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:19
|JANTS
|441,30
|160.455.638
|% 10,00
|
|UTPYA
|44,46
|11.860.851
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.037.354
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.784.529
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.126.681
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,96
|40.394.614
|% -9,16
|
|GUBRF
|64,00
|1.211.196.112
|% -8,24
|
|GARAN
|10,35
|1.820.460.588
|% 2,48
|
|ASELS
|18,68
|1.246.367.644
|% 1,80
|
|GUBRF
|64,00
|1.211.196.112
|% -8,24
|
|PETKM
|5,19
|1.120.302.861
|% -1,70
|
|TCELL
|16,95
|1.093.368.349
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,58
|666.223.093
|% 4,64
|
|DOHOL
|3,25
|1.004.774.416
|% 5,52
|
|EKGYO
|2,34
|741.083.662
|% -1,68
|
|PETKM
|5,19
|1.120.302.861
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,11
|646.205.090
|% 1,97
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3367
|7,3395
|% -0,64
|
|Euro
|9,0546
|9,0607
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,9712
|10,0212
|% -0,67
|
|Frank
|8,3393
|8,3895
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9512
|1,9610
|% -0,64
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-8,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.009
|3.086
|-57,43
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-27,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|-13,89
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,56
|53,56
|-0,04
|