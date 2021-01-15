Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2021 10:23



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Ait Tescil Bildirimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin,2015-2019 yılları arasında geçerli 30.000.000 tl tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının,2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000 tl'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadili,06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Onaylanan tadil metni Ek'tedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902526


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:431.540
Değişim :  -0,43% |  -6,67
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.543 En Düşük
1.532
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.076,90 1.961.289 % 10,00  
SODSN 35,20 520.291 % 10,00  
POLTK 481,10 2.343.919 % 9,99  
TKURU 332,70 931.560 % 9,98  
KSTUR 208,20 773.047 % 9,98  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Dolar 7,3965 7,4005 % 0,54  
Euro 8,9697 8,9791 % 0,12  
Sterlin 10,0979 10,1485 % 0,47  
Frank 8,3198 8,3699 % 0,66  
Riyal 1,9719 1,9818 % 0,78  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 5,09  
Altın Gr. 442 442 4,48  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 -0,17  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,01  
B. Petrol 55,74 55,74 -0,68  
Seans Raporu 11:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru