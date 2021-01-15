***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.01.2021 10:23
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Ait Tescil Bildirimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin,2015-2019 yılları arasında geçerli 30.000.000 tl tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının,2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000 tl'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadili,06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Onaylanan tadil metni Ek'tedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902526
BIST
11:431.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:437,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
11:438,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
11:43441,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,45
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.763.906
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|SISE
|7,92
|810.749.186
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,49
|769.803.334
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,51
|755.863.009
|% -3,31
|
|KRDMD
|6,58
|608.607.333
|% 2,65
|
|THYAO
|13,19
|470.552.919
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,49
|769.803.334
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,51
|755.863.009
|% -3,31
|
|TSKB
|1,89
|285.096.611
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,63
|200.489.354
|% -0,61
|
|SISE
|7,92
|810.749.186
|% 2,46
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3965
|7,4005
|% 0,54
|
|Euro
|8,9697
|8,9791
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0979
|10,1485
|% 0,47
|
|Frank
|8,3198
|8,3699
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9719
|1,9818
|% 0,78
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
11:41
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11:55PINSU
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 876 adet işlem
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11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TKFEN, SAHOL
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11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 3 kaybederek (% -0.67 ) 1, 369
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, YAPRK, KSTUR, POLTK, MERIT, INVEO, PKENT, SNKRN, TKURU, AYCES
-
11:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, SUMAS, KUTPO, INTEM, UZERB