***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 arsanın %50 siAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli18.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%7.79Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%102.78Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%39.51Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%79.79İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%130Alım KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.03.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriAlınan arsa üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.Karşı TarafGerçek kişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsanın değeri pazarlık usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası11.03.2021/ Özel 2021-272Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar37.750.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Muğla İli Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı villa tipi konut projesi kapsamında Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alınmıştır. Arsanın %50'si karşılığı şirketimizin payına düşen bedel 18.500.000 TL'dir.Arsanın tamamı için, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, bölgede ve özellikle arsanın bulunduğu yakın çevredeki emsal taşınmazlar için yapılan araştırmalar neticesinde, piyasa birim değeri takdir edilerek Pazar yaklaşımıyla, arsanın toplam değeri 37.750.000 TL olarak tespit edilmiştir.İlk olarak 03.02.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, onaylanması için izahnamesini Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğumuz, sermaye artırımından elde edilecek fon, bu arsa üzerinde geliştirilecek projenin finansmanında kullanılacak olup, bu çerçevede 23.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız fon kullanım yeri raporu ve izahnamenin ilgili bölümlerinde güncelleme yapılacaktır.Geliştirilecek projenin maliyetleri ve detayları konuya ilişkin mimari çalışmalar ve detay pazar araştırmaları neticesinde ortaya çıkacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917828BIST