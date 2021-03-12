***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.03.2021 11:20
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 arsanın %50 si
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
18.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%7.79
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%102.78
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%39.51
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%79.79
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%130
Alım Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.03.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Alınan arsa üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.
Karşı Taraf
Gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsanın değeri pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.03.2021/ Özel 2021-272
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
37.750.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Muğla İli Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı villa tipi konut projesi kapsamında Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alınmıştır. Arsanın %50'si karşılığı şirketimizin payına düşen bedel 18.500.000 TL'dir.
Arsanın tamamı için, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, bölgede ve özellikle arsanın bulunduğu yakın çevredeki emsal taşınmazlar için yapılan araştırmalar neticesinde, piyasa birim değeri takdir edilerek Pazar yaklaşımıyla, arsanın toplam değeri 37.750.000 TL olarak tespit edilmiştir.
İlk olarak 03.02.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, onaylanması için izahnamesini Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğumuz, sermaye artırımından elde edilecek fon, bu arsa üzerinde geliştirilecek projenin finansmanında kullanılacak olup, bu çerçevede 23.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız fon kullanım yeri raporu ve izahnamenin ilgili bölümlerinde güncelleme yapılacaktır.
Geliştirilecek projenin maliyetleri ve detayları konuya ilişkin mimari çalışmalar ve detay pazar araştırmaları neticesinde ortaya çıkacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917828
BIST