***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 11:05
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dursun Şafak'ın 31.01.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifasının kabulune, ilk yapılacak Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere, Sayın Cemal Levent Güleç'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817130
BIST
11:49122.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 792,69
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.943
En Düşük
122.125
11:495,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
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5,9887
En Düşük
5,9733
11:496,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:49299,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 299,16
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|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|3.138.732
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,54
|15.231.486
|% 13,03
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,12
|26.137.175
|% 9,84
|
|TEKTU
|1,79
|333.133.642
|% 9,82
|
|DOKTA
|75,30
|6.400.035
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EMKEL
|2,18
|10.758.484
|% -3,54
|
|THYAO
|14,56
|447.022.606
|% 1,18
|
|ISFIN
|4,58
|411.643.385
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,79
|333.133.642
|% 9,82
|
|ODAS
|2,25
|238.732.327
|% 3,21
|
|PETKM
|4,22
|168.643.767
|% -0,47
|
|TEKTU
|1,79
|333.133.642
|% 9,82
|
|IHLAS
|0,95
|116.207.842
|% 5,56
|
|ODAS
|2,25
|238.732.327
|% 3,21
|
|ISFIN
|4,58
|411.643.385
|% 3,39
|
|IEYHO
|0,76
|65.586.567
|% 5,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7840
|7,8231
|% 0,19
|
|Frank
|6,1520
|6,1891
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|0,42
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,01
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|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,92
|
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