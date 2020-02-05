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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2020 11:05
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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dursun Şafak'ın 31.01.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifasının kabulune, ilk yapılacak Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere, Sayın Cemal Levent Güleç'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817130


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