***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 15:36
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesine dayanarak şu anda ve bundan sonra doğrudan faaliyet göstermede ‘Lokantalar ve Oteller‘ sektöründen çıkartılarak, mevcut bağlı ortaklıkların (Kare 1-2-3-4-5) enerji sektöründeki faaliyetlerinden kaynaklı artan nakit akışları doğrultusunda ‘Holdingler ve Yatırım Şirketleri ‘sektörü altında yer alması için gerekli güncellemelerin yapılmasına karar verilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852294
BIST
15:56115.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.708,23
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:566,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:567,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:56386,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,85
|Açılış
|: 386,86
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.888.000
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.657.517
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.033.936
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.620.925
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|281.976.003
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.097.517
|% -6,35
|
|TSGYO
|3,43
|19.799.542
|% -6,28
|
|NIBAS
|9,01
|16.966.794
|% -5,95
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.134.442.233
|% 6,38
|
|THYAO
|12,73
|1.032.009.888
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,16
|853.962.464
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|620.830.075
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.091.108
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|438.882.920
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5110
|% 0,48
|
|Frank
|7,1750
|7,2182
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:09ULAS
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16:05XU100
Endeks 115, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 483.00 milyon TL de