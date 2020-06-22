***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesine dayanarak şu anda ve bundan sonra doğrudan faaliyet göstermede ‘Lokantalar ve Oteller‘ sektöründen çıkartılarak, mevcut bağlı ortaklıkların (Kare 1-2-3-4-5) enerji sektöründeki faaliyetlerinden kaynaklı artan nakit akışları doğrultusunda ‘Holdingler ve Yatırım Şirketleri ‘sektörü altında yer alması için gerekli güncellemelerin yapılmasına karar verilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852294BIST