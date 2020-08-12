***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulumuz 12.08.2020 tarihinde toplanarak,aşağıdaki kararları almıştır.Mali piyasalardaki döviz hareketlerinden dolayı meydana gelen sert düşüşler menkul kıymetler enstrümanlarında Türk Sermaye Piyasalarında yatırım için cazip fırsatlar yarattığı görüşündeyiz.Dolayısıyla elimizdeki nakit varlıklarımızı değerlendirmek üzere Borsa İstanbul da BİST 30 da işlem gören hisse senetlerinden toplam 15.000.000.- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası ) ‘ye kadar,işlem sayısında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve istediği tarihte alım / satım yapılmasına karar verilmiştir.İşlemleri yapmak üzere daha önce alınan 22.07.2019 tarih ve 24 nolu Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda Yönetim Kurulu Bşk Vekilimiz Sn Serkut Yavuz Ateş görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868235BIST