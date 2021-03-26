***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas faaliyet konularımızdan olan enerji sektöründe varlık alımı için TMSF portföyünde yer alan Yenilenebilir Enerji Varlıklarını incelemek için görüşmeler yapmayı planlamaktayız.Bu konuda başka bir gelişme olması halinde kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921161BIST