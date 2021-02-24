Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

24.02.2021 12:22



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
  
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912122


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:271.515
Değişim :  -0,20% |  -3,09
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523 En Düşük
1.496
BIST En Aktif Hisseler12:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 195,80 916.344 % 10,00  
MERIT 377,00 1.870.297 % 9,98  
KSTUR 315,10 714.017 % 9,98  
MARTI 2,46 47.258.756 % 9,82  
MRGYO 2,86 18.219.978 % 8,75  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Dolar 7,1474 7,1515 % 0,65  
Euro 8,6957 8,7042 % 0,78  
Sterlin 10,1233 10,1741 % 1,24  
Frank 7,8696 7,9170 % 0,64  
Riyal 1,9040 1,9135 % 0,78  
daha fazla
12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 -0,53  
Altın Gr. 416 416 3,63  
Cumhuriyet 2.765 2.807 35,00  
Tam 2.755 2.825 38,14  
Yarım 1.332 1.366 18,45  
Çeyrek 668 683 9,22  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,06  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,07  
B. Petrol 64,66 64,66 0,18  
Seans Raporu 12:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru