***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.02.2021 12:22
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912122
BIST
12:271.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.496
12:277,1515
En Yüksek
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|: 0,65%
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|Açılış
|: 7,1600
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|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,1692
En Düşük
7,0712
12:278,7042
En Yüksek
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|: 0,78%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,7248
En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,87%
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|Açılış
|: 416,12
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
416,50
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler12:27
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MARTI
|2,46
|47.258.756
|% 9,82
|
|MRGYO
|2,86
|18.219.978
|% 8,75
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|38,88
|1.177.260.550
|% 7,05
|
|KOZAL
|136,90
|907.970.876
|% 2,62
|
|ASELS
|17,63
|831.824.653
|% 3,22
|
|PETKM
|5,29
|782.550.662
|% -2,58
|
|THYAO
|12,85
|639.530.441
|% -1,31
|
|IHLAS
|0,90
|183.887.851
|% -9,09
|
|ODAS
|4,08
|593.880.738
|% 2,51
|
|PETKM
|5,29
|782.550.662
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,32
|330.816.068
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,41
|159.515.195
|% -1,40
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1474
|7,1515
|% 0,65
|
|Euro
|8,6957
|8,7042
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,1233
|10,1741
|% 1,24
|
|Frank
|7,8696
|7,9170
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9040
|1,9135
|% 0,78
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,53
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.807
|35,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|38,14
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|18,45
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,18
|