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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2020 11:33
GÜNCEL HABERLER



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
SERKUT YAVUZ ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRÜ TUNCER 27.02.2019 Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü), Frig Danışmanlık-(Şirket Müdürü ve Ortağı) 0.02 Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ARİFE ASLI ÇELİKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.02.2019 Genel Müdür Yardımcılığı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 05.02.2020 İcrada Görevli Değil KOZKEN İNŞAAT MUHASEBE MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
CELALETTİN TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817136


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Tam 1.971 2.020 -9,49  
Yarım 953 977 -4,59  
Çeyrek 478 489 -2,29  
Gümüş.Ons 17,51 17,56 -0,10  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,01  
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