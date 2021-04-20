Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2021 12:24



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Yatırım,Enerji,Turizm ve İnşaat


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 İcrada Görevli Değil TRİCON ÇEVRE ENERJİ GIDA YAT.SAN VE TİC LTDŞTİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
SERKUT YAVUZ ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
HALUK BAHADIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.01.2021 İcrada Görevli Değil Adese Alışveriş Merkezi AŞ de Yön.Kur.Üyesi ve Selva Gıda AŞ de Yön Kur. Başkanlığı Hayır 20.6 Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞÜKRÜ TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2019 İcrada Görevli İdari ve Mali İşlerden sorumlu Yönetici Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü), Frig Danışmanlık-(Şirket Müdürü ve Ortağı) Evet 0.02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.06.2020 İcrada Görevli Değil KOZKEN İNŞAAT MUHASEBE MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)
UMUT KAAN ÖZSAVANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.04.2021 İcrada Görevli Değil - Özer Mali Danışmanlık ve Müşavirlik Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Denetim Komitesi (Üye)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARİFE ASLI ÇELİKER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı
ŞÜKRÜ TUNCER İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU YK ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
ENGİN KIRALIOĞLU GES İŞTİRAKLER YÖNETİCİSİ Üst Düzey Yönetici İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929600


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1836 8,1910 % 1,03  
Euro 9,8630 9,8762 % 1,10  
Sterlin 11,3735 11,4305 % 0,91  
Frank 8,8928 8,9463 % 0,81  
Riyal 2,1758 2,1867 % 0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 13,77  
Altın Gr. 472 472 8,63  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,48 26,50 0,65  
Gümüş Gr. 6,98 6,98 0,24  
B. Petrol 65,86 65,86 -0,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru