***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2019 -- 19.10.38Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin 31.12.2019 tarihinde sona eren konsolide Finansal tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesi uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının % 75 inin karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.SPK nın 10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ilke kararında, Sermaye kaybının tespitinde, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) - Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün kullanılması gerektiği (Özkaynak toplamının tamamı alınacaktır) belirtilmiştir.Ayrıca SPK nın 04.10.2018 tarih 49 / 1126 sayılı ilke kararında, halka açık şirketler tarafından TTK'nın 376'ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde, Kurulun Kararı ile "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.Tebliğ in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir.Yukarıda belirtilen SPK nın ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı 16.106.591 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 18.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini ve 41.631 TL olan yasal yedeklerinin % 89 oranında koruduğunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827699BIST