***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.02.2020 10:56
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2020 tarihinde toplanarak,
1-
Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer' in seçilmesine,
2- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş' ın seçilmesine,
3-
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in seçilmesine,
4-
Kurumsal Yönetim Komitesi' nin, Denetimden Sorumlu Komite' nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818363
BIST
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|SAYAS
|3,59
|5.748.298
|% 14,70
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|ARDYZ
|10,43
|188.049.969
|% 13,99
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|BOSSA
|10,89
|22.305.169
|% 12,97
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|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
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|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
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|LINK
|26,76
|864.423
|% -9,41
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|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
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|RYGYO
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|43.334.947
|% -5,36
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|NIBAS
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|EGCEY
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|YKBNK
|2,99
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|TSPOR
|3,68
|256.494.725
|% 4,25
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|ASELS
|24,14
|207.603.173
|% 0,08
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|SISE
|5,45
|193.342.110
|% 0,55
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|YKBNK
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|257.587.074
|% -4,47
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|ODAS
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|176.158.700
|% -1,41
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|IHLGM
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|103.012.519
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|TSPOR
|3,68
|256.494.725
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|GSRAY
|2,33
|126.338.745
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7601
|7,7990
|% 0,23
|
|Frank
|6,1418
|6,1788
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6031
|1,6112
|% 0,29
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,48
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|Altın Gr.
|304
|304
|-0,33
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|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
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|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
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