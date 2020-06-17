***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.06.2020 tarihinde toplanarak,1- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer' in seçilmesine,2- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş' ın seçilmesine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in seçilmesine,4- Kurumsal Yönetim Komitesi' nin, Denetimden Sorumlu Komite' nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851510BIST