***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.06.2020 11:13
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.06.2020 tarihinde toplanarak,
1- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer' in seçilmesine,
2- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş' ın seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in seçilmesine,
4- Kurumsal Yönetim Komitesi' nin, Denetimden Sorumlu Komite' nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851510
BIST
12:05111.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 129,61
|Açılış
|: 111.281
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|Önceki Kapanış
|: 110.940
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111.615
En Düşük
110.789
12:056,8510
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8660
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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En Düşük
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12:057,7039
En Yüksek
|Değişim
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|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.422.049
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.687.902
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.981.827
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.416.655
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|34.067.164
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|DAGHL
|9,23
|1.987.204
|% -9,33
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,37
|405.030.440
|% 4,43
|
|GARAN
|8,18
|306.771.028
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|280.022.883
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,40
|254.229.019
|% 3,77
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|113.044.446
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|184.604.216
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|ADESE
|1,81
|157.464.967
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|131.687.255
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5725
|8,6154
|% -0,14
|
|Frank
|7,1745
|7,2177
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,05
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-4,30
|
|Tam
|2.528
|2.545
|-4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,24
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