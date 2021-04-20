***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2021 12:25
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2021 tarihinde toplanarak,
1- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kaan Özsavaner 'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer' in seçilmesine,
2- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kaan Özsavaner'ın seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kaan Özsavaner'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Levent Güleç'in seçilmesine,
4- Kurumsal Yönetim Komitesi' nin, Denetimden Sorumlu Komite' nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929602
BIST
12:131.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,76
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
12:138,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
12:139,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,7650
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
En Düşük
9,7152
12:13461,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:13
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.455.862
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.612.300
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|SAMAT
|4,23
|11.334.400
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|47.645.453
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.386.874
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.674.671
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|848.162
|% -9,90
|
|GARAN
|7,11
|749.135.518
|% 1,57
|
|EREGL
|18,04
|570.121.629
|% -0,66
|
|PETKM
|6,53
|415.805.572
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,20
|364.534.643
|% -1,10
|
|SISE
|7,22
|234.084.646
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|229.608.168
|% -1,61
|
|GARAN
|7,11
|749.135.518
|% 1,57
|
|TSKB
|1,28
|132.544.584
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,13
|186.796.081
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|90.400.926
|% -1,80
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1227
|8,1257
|% 0,46
|
|Euro
|9,7985
|9,8065
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3241
|11,3809
|% 0,44
|
|Frank
|8,8380
|8,8912
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1583
|2,1691
|% 0,41
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,15
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-1,33
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,65
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,95
|67,95
|0,90
|
Seans Raporu
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