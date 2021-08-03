***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Esas Sözleşme
03.08.2021 13:50
***METUR*** METEMTUR YATIRIMMüdürlüğü tarafından 02.08 2021 tarihinde tescil, 02.08.2021 tarih ve 10378 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 02/08/2021 02/08/2021 10378-443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954373
BIST
16:271.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:278,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:279,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:27490,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,50
|Açılış
|: 490,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IDGYO
|3,63
|11.683.693
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.687
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|34.482.733
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|23.331.826
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|25.738.452
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.032.756
|% -9,93
|
|CEOEM
|8,68
|41.297.624
|% -5,65
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|MEGAP
|6,22
|31.223.363
|% -5,47
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|808.404.359
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|769.619.530
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|ASELS
|16,13
|503.850.225
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.932.378
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,81
|189.709.647
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|426.323.400
|% -0,97
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4131
|8,4167
|% 0,82
|
|Euro
|9,9915
|9,9985
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6756
|11,7341
|% 1,02
|
|Frank
|9,2773
|9,3332
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% 0,83
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,14
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|20,53
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,93
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,09
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-1,57
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:38NUGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 292 adet işlem
-
16:37SELGD
Yüzde 8.99 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 197 adet işlem
-
16:36DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 781, 221 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.40 ) 1, 510
-
16:33PENTA
Yüzde 4.34 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 501 adet işlem