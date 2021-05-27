***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.732 -3.332.971 -3.339.703 -3.339.703Dönem Karı (Zararı)27 -3.332.971 -3.332.971 -3.332.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.732 -6.732 -6.732Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.127.468 -1.127.468 -1.127.468Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 -1.127.468 3.137 12.396 41.631 -13.531.164 -3.332.971 65.561 65.561Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540Transferler57.581 -57.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.184 -3.579.526 -3.579.342 -3.576.342Dönem Karı (Zararı)27 -3.579.526 -3.579.526 -3.579.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.184 3.184 3.184Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 835.779 6.637.897 41.631 -13.473.583 -3.579.526 8.462.198 8.462.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.712.801 -6.121.018Dönem Karı (Zararı)-3.579.526 -3.332.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.579.526 -3.332.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.421.883 -4.399.278Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17.18 833.577 604.049Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10.11 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.17.18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.064 10.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 473 7.283Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 11.591 3.268Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler483.110 439.977Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -60.876 -265.566Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 559.258 733.810Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -15.272 -29.092Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 0 825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 93.132 -45.492Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 0 -52.875Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 0 -52.875Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.355.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.056.776 2.079.475Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 2.996.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 68.183 689.835İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -45.119 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 113.302 689.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 5.264 -22.821İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 5.264 -22.821Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -19.373.500 -61.108Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 120.357 2.319.470Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 438.500 -295.939İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 438.500 -295.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 671 16.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 2.944.681 -714.514İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 3.000.000 -3.693İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -55.319 -710.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -257.441 147.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 -257.441 147.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not.26 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.214.419 -5.652.774Ödenen Faiz-498.382 -468.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22.24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-659.782 796.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18.19 0 805.604Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 805.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18.19 -659.782 -8.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18.19 -659.782 -8.967FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.321.832 1.372.655Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.321.832 1.373.692Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 2.321.832 1.373.692Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.037YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.050.751 -3.951.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.050.751 -3.951.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 14.073.210 5.733.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 22.459 1.781.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 22.459 14.073.210Finansal YatırımlarNot.7 0 2.996.509Ticari AlacaklarNot.10 2.455.131 2.508.042İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.369.979 1.324.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.085.152 1.183.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 11.250 0İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 11.250 0Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 19.373.500 0Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 693.636 709.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 693.636 709.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 15.580 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 254.887 13.026ARA TOPLAM22.826.443 20.300.695Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.826.443 20.300.695DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 39.693 39.693İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 39.693 39.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.460.242 23.183.405Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 843.955 817.686Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.774.442 1.839.313ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.774.442 1.839.313Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 292 104.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 292 104.377Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 0 0Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.290.368 26.516.218TOPLAM VARLIKLAR49.116.811 46.816.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 49.839 43.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 49.839 43.759Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 49.839 43.759Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 6.335.360 5.586.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 6.335.360 5.586.749Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 6.335.360 5.586.749Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 510.090 71.590İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 510.090 71.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 22.326 21.655Diğer BorçlarNot.11 3.579.637 634.956İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 3.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 579.637 634.956Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 0 689.071Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 17.711 6.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 17.711 6.120Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0ARA TOPLAM10.514.963 7.053.900Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.514.963 7.053.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 28.708.625 26.383.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 28.708.625 26.383.869Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 27.781.926 25.494.174Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 926.699 889.695Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 70.030 73.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 70.030 73.697Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 1.360.995 1.266.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.139.650 27.724.473TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.654.613 34.778.373ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 8.462.198 12.038.540Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)835.779 835.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.637.897 6.634.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.637.897 6.634.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.627.431 6.627.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.466 7.282Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.473.583 -13.531.164Net Dönem Karı veya Zararı-3.579.526 57.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.462.198 12.038.540TOPLAM KAYNAKLAR49.116.811 46.816.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 1.699.335 1.151.640Satışların MaliyetiNot.28 -998.404 -785.101TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)700.931 366.539BRÜT KAR (ZARAR)700.931 366.539Genel Yönetim GiderleriNot.29 -922.849 -389.137Pazarlama GiderleriNot.29 0 0Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 37.053 38.802Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -51.648 -118.016ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-236.513 -101.812Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.600.576 191.531Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -442.532 -44.733FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)921.531 44.986Finansman GelirleriNot.33 60.876 265.566Finansman GiderleriNot.33 -4.468.801 -3.689.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.486.394 -3.378.463Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-93.132 45.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -93.132 45.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.579.526 -3.332.971DÖNEM KARI (ZARARI)-3.579.526 -3.332.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.579.526 -3.332.971Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,19890000 -0,18517000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,19890000 -0,18517000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.184 -6.732Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.184 -6.732Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-956 1.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.140 -8.416Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.184 -6.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.576.342 -3.339.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.576.342 -3.339.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938466BIST