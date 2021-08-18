***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.428 -3.824.613 -3.829.041 -3.829.041Dönem Karı (Zararı)27 -3.824.613 -3.824.613 -3.824.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.428 -4.428 -4.428Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)832.642 832.642 832.642Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 835.779 14.700 41.631 -13.531.164 -3.824.613 1.536.333 1.536.333Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540Transferler57.581 -57.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.884 -4.592.496 -4.602.380 -4.602.380Dönem Karı (Zararı)27 -4.592.496 -4.592.496 -4.592.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.884 -9.884 -9.884Sermaye Arttırımı36.000.000 36.000.000 36.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)152.607 152.607 152.607Dönem Sonu Bakiyeler27 54.000.000 988.386 6.624.829 41.631 -13.473.584 -4.592.496 43.588.766 43.588.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.066.818 -7.698.916Dönem Karı (Zararı)-4.592.496 -3.824.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.592.496 -3.824.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.767.043 1.513.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 1.677.045 1.214.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.780 -483.046Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10,11 5.780 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.17,18 0 -483.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.970 14.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 -9.779 11.184Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 17.749 3.152Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.030.337 730.712Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -74.229 -674.602Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.128.382 1.436.562Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -23.816 -32.073Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 0 825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 45.911 89.657Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 0 -52.875Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 0 -52.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.498.141 -4.625.364Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 2.996.509 -5.385.268Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -509.193 -665.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -110.706 -348.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -398.487 -316.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 5.264 -22.822İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 5.264 -22.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -19.373.500 -62.379Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 127.365 2.328.008Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 284.466 -285.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 284.466 -285.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 119.513 -31.402Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 79.593 -566.997İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 -3.693İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 79.593 -563.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -228.158 67.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 -228.158 67.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.323.594 -6.936.956Ödenen Faiz-1.054.153 -761.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-689.071 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-666.412 380.851Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 0 849.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 849.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -666.412 -468.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -666.412 -468.967FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.579.858 3.680.791Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıNot.27 0 -1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.579.858 2.483.826Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 3.579.858 2.483.826Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 364.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.846.628 -3.637.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.846.628 -3.637.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 14.073.210 5.733.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 32.919.838 2.096.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 32.919.838 14.073.210Finansal YatırımlarNot.7 0 2.996.509Ticari AlacaklarNot.10 3.035.271 2.508.042İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.435.566 1.324.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.599.705 1.183.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 19.373.500 0Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 678.909 709.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 678.909 709.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 20.134 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 221.050 13.026ARA TOPLAM56.248.702 20.300.695Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.248.702 20.300.695DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 39.693 39.693İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 39.693 39.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 1.171.744 531.744Maddi Duran VarlıklarNot.18 21.714.758 23.183.405Kullanım Hakkı Varlıkları818.195 817.686Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.708.850 1.839.313ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.708.850 1.839.313Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 8.009 104.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olm