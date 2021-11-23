***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2021 15:42
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.10.2021
Genel Kurul Tarihi 23.11.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 3_BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI_v.01-05102021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23.11.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih ve 69308776 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.MEHMET SIDDIK SAY'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 23-11-2021 genel kurul fiziki hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 METEMTUR A.Ş. 23.11.2021 OGK TOPLANTI TUTANAĞI VE EKLERİ.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/11/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak olup gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 60.000.000.-TL olan 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-1-Tadil Tasarısı)
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,(EK-2-Kar Dağıtım Politikası)
4. Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979254
BIST