***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.10.2021Genel Kurul Tarihi 23.11.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi3 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 3_BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI_v.01-05102021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23.11.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih ve 69308776 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.MEHMET SIDDIK SAY'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.11.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 23-11-2021 genel kurul fiziki hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 METEMTUR A.Ş. 23.11.2021 OGK TOPLANTI TUTANAĞI VE EKLERİ.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/11/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak olup gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Şirketimizin 60.000.000.-TL olan 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-1-Tadil Tasarısı)3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,(EK-2-Kar Dağıtım Politikası)4. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983522BIST