***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 14:45
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.03.2022
Genel Kurul Tarihi 01.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Beyaz Karanfil sokak No:13 3. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 -
15:202.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,68
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2014,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7031
En Düşük
14,6377
15:2016,2409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:20912,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,57
|Açılış
|: 912,16
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ULUSE
|124,60
|4.103.203
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.884.069
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,85
|161.528.793
|% 8,09
|
|YKSLN
|7,79
|119.900.041
|% 7,89
|
|KONKA
|14,03
|82.536.966
|% 6,85
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,90
|70.748.493
|% -7,98
|
|AKFGY
|3,13
|24.293.504
|% -5,72
|
|ITTFH
|1,37
|49.295.411
|% -5,52
|
|AYCES
|68,95
|2.713.839
|% -4,30
|
|GARAN
|12,53
|4.472.715.331
|% 2,70
|
|THYAO
|32,76
|2.488.351.377
|% 1,55
|
|PETKM
|9,39
|2.016.712.889
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,10
|1.769.009.798
|% 6,39
|
|KRDMD
|15,44
|1.671.638.913
|% 0,92
|
|GARAN
|12,53
|4.472.715.331
|% 2,70
|
|PETKM
|9,39
|2.016.712.889
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,33
|1.439.758.300
|% 0,96
|
|ODAS
|1,76
|324.726.357
|% 4,14
|
|YKBNK
|4,13
|770.623.402
|% 1,23
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6958
|14,7031
|% 0,21
|
|Euro
|16,2302
|16,2409
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2413
|19,3378
|% 0,10
|
|Frank
|15,8297
|15,9250
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-10,42
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.124
|-35,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-24,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-11,70
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,62
|