Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

20.05.2022 13:51
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar

EKTE YER ALAN TABLO 2022 YILI 1.DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR. 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031430


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:502.377
Değişim :  -0,67% |  -16,13
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407 En Düşük
2.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 46,90 19.841.958 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.508.862 % 9,94  
LIDFA 6,69 8.190.761 % 9,85  
SMART 5,93 20.530.990 % 8,81  
GRNYO 2,45 4.812.714 % 8,41  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Dolar 15,9319 15,9377 % 0,60  
Euro 16,8315 16,8492 % 0,08  
Sterlin 19,8326 19,9320 % 0,45  
Frank 16,3202 16,4185 % 0,40  
Riyal 4,2372 4,2584 % 0,40  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 2,27  
Altın Gr. 946 946 5,14  
Cumhuriyet 6.256 6.351 2,00  
Tam 6.234 6.391 -10,61  
Yarım 3.013 3.092 -5,13  
Çeyrek 1.511 1.546 -2,57  
Gümüş.Ons 21,81 21,83 -0,10  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,05  
B. Petrol 112 112 0,24  
Seans Raporu 15:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru