***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.01.2024 09:22
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
''Şirketimizin 270.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 108.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 54.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname ekleri yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238746
BIST
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18:107.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
0
En Yüksek
0
18:1030,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1028
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:1033,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:101.969,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ZRGYO
|6,53
|111.599.466
|% 0,00
|
|YYLGD
|13,38
|406.619.439
|% 0,00
|
|ZEDUR
|73,70
|33.859.263
|% 0,00
|
|VRGYO
|25,30
|68.987.318
|% 0,00
|
|VBTYZ
|109,40
|122.121.868
|% 0,00
|
|BAYRK
|23,24
|56.182.037
|% 0,00
|
|CASA
|81,00
|3.448.675
|% 0,00
|
|UFUK
|90,30
|1.435.205
|% 0,00
|
|MARKA
|51,85
|54.077.009
|% 0,00
|
|QNBFB
|278,00
|6.930.794
|% 0,00
|
|ASTOR
|102,00
|2.711.716.126
|% 0,00
|
|ALFAS
|88,90
|1.664.505.990
|% 0,00
|
|EKOS
|54,00
|1.651.065.310
|% 0,00
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% 0,00
|
|KONTR
|234,60
|992.196.011
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,89
|368.154.273
|% 0,00
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,15
|196.463.954
|% 0,00
|
|YYLGD
|13,38
|406.619.439
|% 0,00
|
|EKOS
|54,00
|1.651.065.310
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0806
|30,0861
|% 0,33
|
|Euro
|33,0186
|33,0308
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3270
|38,5193
|% 0,46
|
|Frank
|35,1703
|35,3821
|% 0,36
|
|Riyal
|7,9999
|8,0400
|% 0,33
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|921,03
|922,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,68
|998,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,06
|2.036,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU