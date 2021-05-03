***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
03.05.2021 13:29
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 03.05.2021 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının Ek'teki gibi belirlenmesine karar verilmiş olup, söz konusu Kar Dağıtım Politikası, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934094
BIST
14:191.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:198,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3351
En Düşük
8,2660
14:1910,0101
En Yüksek
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|: 0,40%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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9,9392
14:19474,20
En Yüksek
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|| 3,45
|Açılış
|: 474,20
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|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.005
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.711
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.737.823
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.330.156
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.325.373
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.981.126
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|656.578.838
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,36
|424.114.597
|% 2,79
|
|KOZAL
|112,90
|381.204.477
|% -0,09
|
|EREGL
|18,92
|374.899.167
|% -0,63
|
|SISE
|7,70
|369.378.461
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|195.398.598
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|132.958.279
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,91
|292.513.614
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,36
|424.114.597
|% 2,79
|
|DOHOL
|2,96
|162.785.365
|% 0,34
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2947
|8,3040
|% 0,35
|
|Euro
|10,0014
|10,0110
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4769
|11,5345
|% 0,67
|
|Frank
|9,0427
|9,0972
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2055
|2,2165
|% 0,25
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,22
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,12
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