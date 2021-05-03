***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 03.05.2021 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının Ek'teki gibi belirlenmesine karar verilmiş olup, söz konusu Kar Dağıtım Politikası, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934094BIST