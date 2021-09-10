***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru tarihinin GüncellenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963130BIST