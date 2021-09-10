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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2021 13:41



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru tarihinin Güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963130


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