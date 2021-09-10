***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.09.2021 13:41
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru tarihinin Güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur esas sözleşme tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963130
BIST
14:591.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,82
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:598,4104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3923
14:599,9651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0280
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9432
14:59486,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 486,14
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YEOTK
|35,42
|54.533.955
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.018.610
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.873.827
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.804.857
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.502.322
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,80
|16.676.146
|% -8,44
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|18.752.039
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|OSTIM
|2,39
|116.451.524
|% -5,16
|
|GARAN
|9,62
|952.225.838
|% 0,63
|
|THYAO
|12,55
|377.407.966
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|346.604.603
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|285.064.840
|% -0,95
|
|FROTO
|173,90
|256.548.012
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|346.604.603
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|952.225.838
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|122.804.922
|% -0,53
|
|OSTIM
|2,39
|116.451.524
|% -5,16
|
|TSKB
|1,31
|52.421.347
|% 0,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4069
|8,4104
|% -0,32
|
|Euro
|9,9573
|9,9651
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,6553
|11,7137
|% 0,11
|
|Frank
|9,1452
|9,2003
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2383
|2,2496
|% -0,19
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,81
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,84
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,27
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|1,31
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:10OYLUM
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 426, 116 adet işlem
-
15:09EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 900, 995 adet işlem
-
15:08OSTIM
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 445, 758 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, TAVHL
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 71 kaybederek (% -0.45 ) 1, 270